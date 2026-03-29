2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。北海道出張で誘惑に負けて乾杯する姿を公開した。北海道での仕事を報告していた菜那さん。「くー誘惑だあ。やっぱり北海道来たら飲みたい」とサッポロクラシックのサーバーの写真を投稿した。続く投稿では「はい負けた。今日もお疲れ様でした