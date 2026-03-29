日本サッカー協会は29日、都内で評議員会と理事会を開き、宮本恒靖会長（49）の2期目の続投が正式決定した。任期は2年。女子や都道府県協会の発展などを成長戦略の柱に挙げ「日本サッカーがより良くなることを目指す。挑戦と実行を実現していく2年間にしたい」と抱負を語った。また、宮本会長は来春に予定されている国際サッカー連盟（FIFA）の理事選に立候補する意向を明かし、「国際的な組織に日本人が入り、プレゼンスを高