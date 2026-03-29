きのう魚津市の国道8号で車同士が正面衝突する事故があり4人がけがをしました。警察は39歳の消防士の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは滑川市上小泉の公務員 桐澤聡邦容疑者（39）です。魚津警察署によりますときのう魚津市の国道8号で桐澤容疑者が運転する普通乗用車が対向車線を走っていた軽乗用車と衝突し、軽乗用車に乗っていた4人がけがをして救急搬送されました。桐澤