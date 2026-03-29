能登半島地震で被災した氷見市姿地区で、公費解体で生じた跡地を活用して、海越しの立山連峰や虻が島を望める展望テラスが完成しました。展望テラス「アブガシマテラス」は、氷見市姿地区でコミュニティーの維持を支援している富山大学芸術文化学部の研究室の提案をもとに市が支援して設置されました。堤防沿いにデッキやテーブル、ベンチが整えられました。きょうの完成セレモニーで氷見市の菊地市長は、「テラ