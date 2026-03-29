◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節BR東京33―7相模原（2026年3月29日東京・秩父宮ラグビー場）5位のBR東京は、10位の相模原を33―7（前半21―0）で下して今季8勝目を挙げた。BR東京は前半16分、FBアイザック・ルーカス（27）が右の大外から内側へ切り込んで先制トライ。同36分には敵陣ゴール前スクラムのチャンスから左へ展開してFBルーカスが悠々と連続トライを決めた。さらに同41分、WTBメイン平（25）の