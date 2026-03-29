【槙原寛己 視点】終盤、投手陣が崩れて負けた巨人だが、打線はある程度点が取れるメドがついてきた。4番のダルベックがいい。初回の先制二塁打は真ん中から内寄りの高めのカットボール。うまく押っつけて右中間を破った。ホームランも真ん中から内寄りの直球。強引に引っ張らず左中間に運んだ。開幕直後、体の大きい新外国人に対しては内角、手が伸びないところを攻めるのが鉄則。阪神投手陣はその通りに内寄りを攻めてきたが