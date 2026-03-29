「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）この日が３１歳の誕生日で、ボブルヘッドデーだったウィル・スミス捕手の逆転２ランで、ドジャースが開幕３連勝を飾った。観客席には、テレビでもおなじみの日本人男性の姿があった。「ひるおび」（ＴＢＳ）、「シューイチ」（日本テレビ）などテレビにひっぱりだこの航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さん。プライベートで開幕３連戦を見るために、渡米し