米マット最高峰でサバイバルを戦う日本人女子レスラーが元世界王者から勝利を奪取。試合前から自信満々の“美しき狂気”と“美人秘書”のやり取りに多くの反響が寄せられている。【映像】“ド派手ビジュ”日本人美女と“美腹筋”秘書パートナーの作戦会議日本時間28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」で、日本人スーパースターのジュリアと、元世界王者ティファニー・ストラットンが対戦。WWE女子US王座を保持するジュリアと、そ