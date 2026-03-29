女優の田中麗奈（45）が、28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。美容法と健康法を明かした。島崎和歌子は田中の印象を「ずっと高校生のイメージ」と話し、「もう45です」と言う田中に「見えないねー」と驚きの表情を見せた。田中は「結構、今、40代のみなさん、みな若いですよね。だから周り見ても頑張んなきゃな」と明かした。加藤浩次から「何を頑張ってるんですか？」と聞かれると、「サウナとか