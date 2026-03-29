主婦と生活社は、2026年3月27日に『佳子さまファッションコンプリートBOOK』を発売しました。コーデの参考にもなるフォトブック装いがメディアで取り上げられることも多く、まさに令和の皇室の"ファッショニスタ"的存在の佳子内親王殿下のファッションを一冊にまとめたフォトブックが販売中です。「佳子さま売れ」といわれるほど、身に付けたことで人気が出たアクセサリーやワンピースをはじめ、各地でのご公務や宮中行事などでの