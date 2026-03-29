3月29日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ戦第27節GAME2が行われ、横浜エクセレンスが岩手ビッグブルズと対戦。92－72で2連勝を収め、クラブ史上初のB2でのプレーオフ進出を決めた。 GAME1で逆転勝利を収めていた横浜EXは、GAME2でも立ち上がりにわずかなビハインドを背負うも、第2クォーターにギアを上げ前半を7点リードで折り返す。後半も相手に主導権を