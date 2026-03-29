3月29日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ戦第27節GAME2が行われ、鹿児島レブナイズに連勝した熊本ヴォルターズがプレーオフ進出を決めた。 熊本では同17日に大黒柱としてチームを導いていたミッチェル・ライトフットが退団。その後も山本翔太、西田公陽と主力日本人選手の離脱が相次ぎ苦しいチーム事情が続いていた。しかし、逆境の中でチーム一丸となり勝