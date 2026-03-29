＜土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.22＞ 1月25日～26日にタイ・バンコクで開催された、国際音楽カンファレンス＆ショーケースフェスティバル『Bangkok Music City 2026』（以下、BMC）に行ってきました。まず最初に「ショーケースイベントって時々聞くけど何？」と思っている方もいらっしゃるかと思います。業界の関係者に向けて披露されるショーで、それを見たメディアが取り上げたり、レ