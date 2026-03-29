MLBが3月29日、Xを更新。シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆（26）の試合動画を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「Munetaka Murakami’s MLB career:2 games 2 home runs」と投稿されたのは28日のミルウォーキー・ブルワーズ―シカゴ・ホワイトソックスの対戦動画。村上は4