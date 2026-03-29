ロサンゼルス・ドジャースが、28日、公式Instagramを更新。昨季のワールドシリーズ制覇を祝う大谷翔平（31）らがチャンピオンリング授与式を行った際の動画を公開し、指輪を付けた「ある位置」がファンの間で話題になっている。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 投稿された動画は、球団カラーの青いケースから、