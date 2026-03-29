「指示待ち部下」に悩む上司は少なくありません。特に、「出世に興味がない若手」と「モチベーションを失った年上部下」は仕事に対して消極的になりがちです。デキる上司は、こうした部下に対してどうアプローチしているのでしょうか。（Mentor For代表池原真佐子）指示待ち部下に悩むマネジャー今、多くのリーダーを悩ませているのが「指示待ち部下」の存在です。それも、悩みは二極化しています。「出世に興味がなく、リス