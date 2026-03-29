自転車で桜島を身近に感じてもらおうとサイクルフェスタが開かれました。(スタートの様子)「スタート！いってらっしゃい」サイクルフェスタは、自転車で活火山・桜島を身近に感じるサイクリングのイベントです。参加者は、5キロと36キロのコースに分かれて出発。36キロの桜島一周コースでは、今回初めて、普段は立ち入ることができない「地獄河原」が特別に開放され、ガイドがユーモアを交えて見