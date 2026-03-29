マレーシアメディアのe南洋は27日、「シンガポールが中東マネー流出の恩恵を受ける」とする香港メディア、亜洲週刊の記事を掲載した。記事はまず、「中東紛争は、中東の金融センターの一つであるドバイに影響を与え、中東マネー流出を引き起こした。安定した政治と厳格な法律を有するシンガポールは安全な避難場所となり、ファミリーオフィスや高級住宅市場に恩恵がもたらされる」と伝えた。記事によると、米国とイランの紛争が世