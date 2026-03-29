演出家のテリー伊藤（76）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「高倉健さんの愛車のポルシェ」を披露した。【写真】テリー伊藤が紹介「高倉健さんの愛車のポルシェ」テリーは、写真とともに「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と紹介。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と明かした。「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別オーダーのウッド