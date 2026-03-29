バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は29日、岩手県の宮古市民総合体育館などで行われ、東地区3位の横浜EXが岩手に92―72で快勝して32勝19敗とし、プレーオフ進出を決めた。首位の信州は福井に79―90で敗れ、12敗目（39勝）を喫した。西地区3位の熊本は鹿児島に73―70で競り勝ち32勝19敗として、プレーオフ進出が決定。同地区優勝を決めている神戸は福岡を74―63で退け、46勝目（5敗）を挙げた。