3月27日、元安芸高田市長で、政治団体「再生の道」前代表を務めた石丸伸二氏が、ABEMAの恋愛リアリティーショー『恋愛病院』に出演することが発表され、大きな話題を呼んだ。一方で、この番組にドラマ『ごくせん』シリーズ（日本テレビ系）で主要キャストとして出演した俳優が参加することがわかり、SNSをざわつかせている。「番組のコンセプトは “本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活”