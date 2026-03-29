フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子フリーが２８日に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）６位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が驚異的な演技でフリー自己ベストの２１２・８７点をマークし、合計３０６・６７点で銀メダルを獲得した。ロシア代表チームを率いる重鎮エレナ・チャイコフスカヤ監督が、鍵山に対して?異例?の高い評価を与えた。鍵山は冒頭の４回転サルコーで高い加点を引き出すと、