Image: オスカージャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。壁に飾っている絵画、最後に替えたのはいつだったか……。気に入って買ったはずの1枚が、いつの間にか壁紙の一部になっている、そんな覚えはありませんか。「Kokonna」は、スマホから絵を送るだけで壁のアートを入れ替えられる電子インクフレームです。飾りっぱなしを卒業でき