東京女子プロレス２９日両国国技館大会のインターナショナル・プリンセス選手権は鈴芽（２７）が王者・ＭＩＲＡＩ（２６＝みちのくプロレス）を破り、第１７代王者となった。鈴芽は「舞海魅星」のリングネームで２０１９年５月に東京女子マットでデビューしたＭＩＲＡＩとは同期の間柄だ。一進一退の攻防の中、鈴芽はスプリング式リング・ア・ベルで攻勢に出るが、バックドロップで切り返される。ＳＳコロンビアｗｉｔｈミケー