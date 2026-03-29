ＳＫＥ４８、ＡＫＢ４８の元メンバーで女優の木崎ゆりあ（３０）が２９日、都内で９年ぶりとなる３ｒｄ写真集「アップデート中」の発売記念イベントを開催した。本作はベトナム・ハノイで撮影。ノスタルジックな街並みと活気あふれる日常が交錯する環境の中で、自然体な姿を披露。また、ランジェリーなど大人なカットも収めた。２００９年にＳＫＥ４８に３期生として加入。１４年にＡＫＢ４８に移籍。１７年にグループ卒業後