大人世代のコーデは、上品さを心がけたいところ。でも、装いを一から考える時間のない忙しい日には、テクニックいらずで自然とオシャレが決まるワンピースがあると頼りになります。そこで今回は【ハニーズ】の大人向けライン「GLACIER lusso（グラシアルッソ）」から登場した、ワンピースをご紹介。ぜひチェックしてみて。 ディテールが上品に映えるシンプルワンピ 【GLACIER lusso】「配色