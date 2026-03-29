俳優トム・ハンクスが、野球をテーマにした新作映画「The Comebacker」に出演することが分かった。「幸せへのまわり道」（2020年）のマリエル・ヘラー監督と再タッグを組み、デイヴ・エガーズによる同名ショートストーリーを映画化する。 【写真】妻のリタ・ウィルソンとは5月で結婚38年目に突入する エンターテインメント情報サイト「バラエティ」によれば、トムとヘラー