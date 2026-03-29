29日の県内は晴れて穏やかな陽気となり、26の観測地点で今年一番の暖かさとなりました。29日の県内は晴れて気温が上がり、最高気温は上田で23度、松本で22.2度など県内30の観測地点のうち26地点で今年一番の暖かさとなりました。30日も最高気温は松本で23度、長野で22度などと予想されています。