◆パ・リーグロッテ０―４西武（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武先発右腕の平良海馬投手（２６）に打線が５安打に抑えられ、零封負けを喫した。勝っていれば２０１２年のロッテ以来、１４年ぶりとなるパ・リーグ前年最下位チームの開幕３連勝だったがならず、開幕カードは２勝１敗だった。監督就任後、初黒星を喫したサブロー監督。先発して４回１失点で今季初黒星の小島を含めて６投手を起用した執念のリレーも実らず