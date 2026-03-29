第３２回白嶺賞・Ｍ３は３月２９日、水沢競馬場で古馬１２頭が１４００メートルを争った。２番人気のカナオールウェイズ（小野楓馬騎乗）が直線で脚を伸ばし、粘るスプラウティングをゴール前で頭差ねじ伏せて優勝。重賞初制覇を飾った。同馬は通算２５戦７勝。ロードカナロア産駒のセン６歳馬。ＪＲＡで２勝を挙げ、南関東を経て２０２５年７月に岩手に移籍した。