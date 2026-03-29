俳優の西島秀俊が５５歳の誕生日を迎えた。３月２９日が誕生日の西島はインスタグラムで「５５歳の誕生日を迎えました。いつも応援ありがとうございます。より一層精進します」とつづり、ケーキを持って誕生日の装飾がされたお茶目なメガネをかけた姿をアップした。この投稿には「メガネにきゅんです」「可愛くて思わず笑みが溢れ幸せ」「お茶目な西島さんも、大好き」「ＧＯ！ＧＯ！」「ずっと素敵」「鈴木亮平さまと同じ誕