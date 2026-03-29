記事ポイントハッカ精油とメントールのブレンドでシリーズ最強のひんやり感が長続きするパラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用の安心設計頭皮ミストをはじめ全8製品が揃い、夏の頭皮から全身ケアが完結する 松山油脂のMマークシリーズから、春夏限定「薄荷」ラインアップが2026年4月8日に発売されます。なかでも「薄荷のひんやり頭皮ミスト」は、ハッカ精油とメントールをブレンドしたシリーズ最強のひん