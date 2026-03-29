歌手の宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が主題歌として使用されたテレビアニメ『ちびまる子ちゃん』（毎週日曜後6：00、フジテレビ系）のエンディング映像が、29日放送の「桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル」で初披露された。あわせて、ノンクレジットエンディング映像がYouTubeで公開され、歌宇多田がコメントを寄せた。【画像】宇多田ヒカルもイラストで登場！ノンクレジットED映像場面カットさくらもも