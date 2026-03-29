King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）において、永瀬、吉川、共演の伊藤健太郎、片岡凜によるスペシャル座談会映像が到着した。運命に導かれて出会ったあやかしと人間の＜運命の恋＞にかけて、メインキャスト4人が赤い糸の先にある＜運命の質問＞に答えながら、本作の魅力を語り合う映像となっている。【動画】永瀬廉×吉川愛×伊藤健太郎×片岡凜による座談会本作は、あやかしと人間