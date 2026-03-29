NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が最終回を迎え、公式SNSでは29日までに松野フミ役・池脇千鶴（44）のクランクアップの様子が紹介された。【写真】池脇千鶴『ばけばけ』撮了の様子「正座をして共演者やスタッフに感謝と労いの言葉を伝え、深々とお辞儀をされた池脇さん。その佇まいは、優しい笑顔と大きな優しさでいつも松野家を支えていたフミさんそのものでした」と伝えた。本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・トキ（高石