【ワシントン＝阿部真司、エルサレム＝福島利之】米中央軍は２８日、対イラン軍事作戦で追加派遣された米海軍の強襲揚陸艦と海兵隊部隊が中東地域周辺に到着したと発表した。トランプ政権は戦力増強でイランへの強硬姿勢を示し、戦闘終結に向けた協議を主導する狙いとみられる。到着したのは、海軍第７艦隊所属で佐世保基地（長崎県）に配備されている強襲揚陸艦「トリポリ」と、キャンプ・ハンセン（沖縄県）に駐留する第３１