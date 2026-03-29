ベスト8が出揃った今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、4月の第2週に準々決勝1stレグ、第３週に同2ndレグが行われる。最大の注目は、レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンの対戦だろう。CLの優勝回数ではレアルが15回でトップであるのに対して、バイエルンもこれまで歴代3位となる6回の優勝を達成。両者の対戦は常にハイレベルな熱戦となることから『欧州クラシコ』とも呼ばれている。この大一番について、レアル