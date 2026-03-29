現在キャリアで2度目となるバルセロナに所属しているポルトガル代表のジョアン・カンセロ。保有元はサウジのアル・ヒラルとなっており、今季はレンタル移籍でスペインにやってきた。2度目のバルセロナということもあって、すでにチームに馴染んでおり、ラ・リーガでは早くも1ゴール3アシスト。CLではベスト16のニューカッスル戦に2試合とも出場している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、