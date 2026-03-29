ボルシア・ドルトムントのユリアン・ブラントの新天地はイタリアになるかもしれない。ドルトムントではエースナンバーである10番をつけ、攻撃の牽引役として活躍してきたブラントだが、今月7日に今年6月末までとなっているドルトムントとの現在の契約を延長しないことを表明。今年夏での退団が決まり、今後の動向に注目が集まっていた。こうした中、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』によればローマがブラントの獲得を検討してい