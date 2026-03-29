シンガポール航空は、シンガポール〜メルボルン線にエアバスA380型機の投入を、3月29日から開始した。エアバスA380型機には、2階部分にスイート6席、ビジネスクラス78席、1階部分にプレミアムエコノミークラス44席、エコノミークラス343席の計471席を配置している。ボーイング777-300ER型機から機材を大型化する。同路線はボーイング777型機やエアバスA350型機で1日5往復を運航しており、このうち1日1往復が対象となる。投入期間は