◇ファーム・リーグ・西地区ソフトバンク10―1オリックス（2026年3月29日タマスタ筑後）ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が29日、オリックスとのファーム公式戦で先発登板。4回58球1失点、5奪三振だった。「顔が前に突っ込みすぎないで、キャッチャーとの距離をとって投げられているのが一番良かった」ファーム公式戦2試合目の登板となったこの日、4安打を悔やみながらも手応えを感じている。「真っすぐは右のインコ