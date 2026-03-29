演歌歌手の彩青（23）が29日、東京・門前仲町の大横川でクルーズイベントを行った。両岸で満開に咲き誇る桜を眺めながら、最新曲「門前仲町の恋ざくら」を熱唱。絶景を背に「曲の舞台の場所に行かせていただけるなんて、こんな幸せなことはない」と感激した。自身にとっては初のラブソング。「着物も、今までのはかまから桜の着流しになりましたし、それも一つの新境地」と挑んでいる。門前仲町では、人の温かみにも触れた