◆センバツ第１０日▽準決勝大阪桐蔭３―２専大松戸（２９日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸に勝利。３試合連続１点差勝ちで、４年ぶりの決勝進出を果たした。今大会は１回戦（対熊本工）こそ４―０の完封勝利だったが、２回戦○６ー５三重（延長１０回タイブレーク）、準々決勝○４ー３英明、準決勝○３ー２専大松戸と３試合連続で１点差勝利と厳しい戦いとなった。大阪桐蔭が１大会