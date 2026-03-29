女子で優勝し、ポーズをとるシグナス東京の選手ら＝富士通スタジアム川崎2028年ロサンゼルス五輪で採用されるフラッグフットボールの日本選手権は29日、富士通スタジアム川崎で男女の決勝が行われ、女子はシグナス東京、男子はリバーサイドギャンブラーズ市川が優勝した。シグナス東京は東京ヴェルディ・ローゼスに37―25で快勝。リバーサイドギャンブラーズ市川はFFFC川崎フロンティアーズに40―37で競り勝った。