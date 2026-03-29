「ファーム西地区、阪神１−１広島」（２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は広島に引き分けた。先発の茨木は６回１／３を４安打１失点と好投。打線は三回２死三塁から西純矢の左翼フェンス直撃の二塁打で先制。岩貞、椎葉、津田とつなぎ、投手戦を演出した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。◇◇−先発した茨木が好投。「素晴らしかった。ストレート１４８（キロ）ぐらい出てたっけな。今年課題にし