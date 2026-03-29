凶器を持って自宅に侵入した強盗犯を自ら制圧して話題になった女優ナナが、出廷を前に複雑でありながらも毅然とした態度を示した。去る3月28日、ナナは自身のSNSを通じて、「何かが大きく間違っている気がする。法がこうだと言うので、従うしかないのが現実」と綴り、来る4月に予定されている証人出廷に対する心境を吐露した。【関連】ナナ、出廷拒否も裁判所から再び呼び出し続けて、「皆さんとても心配されているけど、大丈夫。