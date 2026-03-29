韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」の意味知ってる？「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、〆のご飯料理を食べたくなった時に使える韓国語！「밥 볶아 주&#