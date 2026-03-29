２５日、２０２６中関村フォーラム年次総会の会場の一つ、中関村国際イノベーションセンター。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京3月29日】中国国家自然科学基金委員会は、25日に開かれた2026中関村フォーラム年次総会の開幕式で、25年度「中国科学の十大進展」を発表した。選ばれた成果は次の通り。1.嫦娥6号試料による月の裏側の進化史と巨大衝突の影響の初解明2.革新的手法によるフレキシブル超平坦ダイヤモンド薄