俳優の山本裕典(38)が28日深夜放送のABCテレビ「まるどりぃ〜ココだけの話〜」（深夜1・00）に出演。恋愛遍歴を語った。山本は2005年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストで準グランプリを受賞して芸能界入りし、06年のテレビ朝日系「仮面ライダーカブト」で俳優デビュー。しかし、度重なる女性スキャンダルによって17年に所属事務所との契約が終了。一度は芸能界を引退した。自身の恋愛遍歴について「雑誌のモデルをやっ