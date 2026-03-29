各地の「桜」はまもなく満開を迎えますが、戦後の復興期に植えられたものが「老木」となり、世代交代が始まっています。新たな品種への植え替えも検討される中、長いあいだ親しまれてきた「ソメイヨシノ」も残したいと現場の苦悩が続いています。きょうは各地でお花見日和に。しかし今、各地の桜が大きな転換期を迎えています。東京・世田谷にある「上北沢の桜並木」ではソメイヨシノだけでなく、別のサクラも咲き誇っています。ソ